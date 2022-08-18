Остров Корсика, Франция, 18 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. На Корсику обрушился сильный шторм, продолжавшийся менее часа, в результате которого погибли три человека, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Внезапно налетел сильный порыв ветра и все сдуло.», — говорит житель, владелец ресторана вспоминает «вырванные с корнем деревья».

«Это было похоже на микроторнадо», — вспоминает другой житель.

Менее чем за час на Корсику обрушился сильный шторм с порывами ветра более 200 км/ч, повалило множество деревьев. 13-летняя девочка и 72-летняя женщина погибли в кемпинге, еще скончался 46-летний француз. 23-летняя итальянка, также отдыхающая в кемпинге, находится в состоянии крайней опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн поделилась в своем аккаунте в Twitter своими «мыслями о жертвах, их близких и населении, сильно пострадавшем от плохой погоды на Корсике».