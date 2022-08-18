Лондон, , 15:51 — REGNUM Игра Thymesia от британского издателя Team17 получила первые оценки от изданий, которым предоставили доступ до релиза проекта. Информация об этом появилась на сайте 3dnews.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра получила неоднозначные отзывы, издания высоко оценили боевую систему, но жаловались на нестабильность проекта и на его короткий сюжет.

«Визуальные эффекты поразительны, а классическая фоновая музыка поддерживает мрачную атмосферу», — пишет издание CGMagazine.

«Эта игра оставила не только неприятный осадок, но и привела к тому, что мы чувствовали себя полностью перегруженными во время приключения», — пишет издание Nintendo Life.

«Технические проблемы также не приносят игре никакой пользы: некоторые области полны недочетов и проседаний частоты кадров, а текстуры врага постоянно проходят сквозь стены после смерти», — пишет издание Screenrant.

«Боевые механики делают Thymesia очень взрывной игрой, особенно когда вы освоите их и войдете в ритм», — пишет издание Gamespot.

Напомним, что игра Thymesia — это однопользовательская ролевая игра с видом от третьего лица, которая выйдет сегодня, 18 августа 2022 года. Проект расскажет историю когда-то процветающего королевства Гермес, в котором настали темные времена. Теперь оно погружено в хаос, а улицы населены различными чудовищами.

Читайте ранее в этом сюжете: Аниме Cyberpunk: Edgerunners получило дату премьеры