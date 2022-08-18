Лондон, 18 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Игра Thymesia от британского издателя Team17 получила первые оценки от изданий, которым предоставили доступ до релиза проекта. Информация об этом появилась на сайте 3dnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Игра получила неоднозначные отзывы, издания высоко оценили боевую систему, но жаловались на нестабильность проекта и на его короткий сюжет.

«Визуальные эффекты поразительны, а классическая фоновая музыка поддерживает мрачную атмосферу», — пишет издание CGMagazine.

«Эта игра оставила не только неприятный осадок, но и привела к тому, что мы чувствовали себя полностью перегруженными во время приключения», — пишет издание Nintendo Life.

«Технические проблемы также не приносят игре никакой пользы: некоторые области полны недочетов и проседаний частоты кадров, а текстуры врага постоянно проходят сквозь стены после смерти», — пишет издание Screenrant.

«Боевые механики делают Thymesia очень взрывной игрой, особенно когда вы освоите их и войдете в ритм», — пишет издание Gamespot.

Напомним, что игра Thymesia — это однопользовательская ролевая игра с видом от третьего лица, которая выйдет сегодня, 18 августа 2022 года. Проект расскажет историю когда-то процветающего королевства Гермес, в котором настали темные времена. Теперь оно погружено в хаос, а улицы населены различными чудовищами.