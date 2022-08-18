Кемерово, , 15:51 — REGNUM Радиолюбители Москвы и Рязани получили данные телеметрии со спутника «Кузбасс-300». Об этом они сообщили в Центр управления полётом Кузбасского государственного технического университета.

Спутник Правительство Кузбасса

«Благополучный выход нашего спутника на орбиту и его стабильная работа в условиях открытого космоса лишний раз доказывают высокий уровень профессионализма кузбассовцев в сфере космических технологий, — прокомментировал губернатор региона Сергей Кузнецов. — Летательный аппарат, собранный студентами и школьниками, передаёт данные для научных исследований в сфере экологии. Они позволят проводить мониторинг состояния воздуха и динамических изменений грунтов рядом с промышленными предприятиями, в том числе угольными».

По словам главы Кузбасса, это даст возможность оперативно выявлять возможные загрязнения и вредные выбросы и оперативно принимать меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа с космодрома «Байконур» был запущен спутник «Кузбасс-300». Он стал первым в истории российского космоса региональным спутником, запущенным на орбиту. Над Кемеровской областью космический аппарат пролетает ежедневно в 11:30 и 00:30 (время местное).