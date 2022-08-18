Москва, , 15:50 — REGNUM Казачий отряд «Терек» завершает боевое слаживание перед отправкой в Донбасс. Об этом 18 августа сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Терский казак Terkv.ru

«Немало приходит добровольцев, которые хотят укрепить навыки современного боевого мастерства. С казаками работать легко, ведь они — воины, люди православные. Генетически мотивированы на борьбу со злом. Идя в Донбасс, настроены решительно», — отметил офицер-инструктор, имеющий богатый боевой опыт.

В Донбасс для выполнения боевых задач отправятся более 250 добровольцев — казаков Терского войскового казачьего общества. Отряд укомплектован специалистами всех необходимых военно-учётных специальностей: разведчики, снайперы, пулемётчики.