Москва, , 15:58 — REGNUM Правительство Эстонии нарушило права и свободы граждан своим решением о сносе памятника танку Т-34 и других советских монументов. Об этом председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил в письме главе кабинета министров.

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, нарушены в том числе права на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова. Власти Нарвы, многие жители города и уезда Ида-Вирумаа, другие эстонцы констатируют, что был совершён «политический и правовой произвол».

«Мы настоятельно призываем вас не раскалывать общество искусственно, потому что в стране и так много тревожных ситуаций и проблем, которые необходимо решать немедленно», — приводит текст обращения пресс-служба городского собрания Нарвы.

Жаворонков призвал предоставить горсобранию документы о решениях, касающихся демонтажа памятников, и правовое обоснование этих действий. Речь идёт о нарушении конституции страны, полагает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нарве демонтировали танк Т-34 и ещё шесть советских военных монументов. Танк перевезли в военный музей под Таллином.

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