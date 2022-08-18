Владикавказ, 18 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Правительство России предоставило 1,1 млрд рублей трем субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Денежные субсидии из резервного фонда правительства пойдут на реализацию региональных программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ.

ЖКХ

В распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сказано, что Ингушетия получит 108,2 млн рублей, Северная Осетия — 256,7 млн рублей, Дагестан — 735,5 млн рублей. При этом отмечается, что уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги в 2022 году в Ингушетии составляет — 58%, в Дагестане - 71%, в Северной Осетии — 83%.

На выделенные федеральные средства республики будут решать проблемы, связанные с плохим финансовым состоянием коммунальных предприятий, высоким процентом износа инфраструктуры, а также низкой собираемостью платежей и долгами за энергоресурсы, подчеркнул первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Субсидия также позволит компенсировать разницу между новым и старым тарифом для жителей республик СКФО и обеспечить выплаты жилищных субсидий малообеспеченным семьям.