В МИД РФ анонсировали переговоры Лаврова с главой МВД Сербии
Москва, 18 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, сообщил 18 августа заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.
Mil.ru
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«Двадцать второго августа в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внутренних дел Республики Сербия Александром Вулиным», — заявил дипломат на брифинге.
Он уточнил, что на встрече предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам.