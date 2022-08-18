Москва, 18 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, сообщил 18 августа заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

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«Двадцать второго августа в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внутренних дел Республики Сербия Александром Вулиным», — заявил дипломат на брифинге.

Он уточнил, что на встрече предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам.