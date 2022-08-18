Москва, 18 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Более 390 млн рублей получит Башкирия из средств фонда ЖКХ на ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба правительства России.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Сообщается, что Башкирии будет выделен заём в размере 390,35 млн рублей на реконструкцию котельных в сёлах Гафурийского района.

Отмечается, что эти средства также будут направлены на капремонт объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в городе Уфе, что позволит улучшить качество услуг почти для всех жителей Уфы.