Пенза, 18 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Пензенской области по факту гибели 26-летнего сотрудника пожарной части возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

58. mchs. gov.ru Пожар в Пензе

По данным следствия, 17 августа в поселке Победа в городе Пензе при ликвидации возгорания жилого дома и надворных построек погиб сотрудник муниципальной пожарной части муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы».

ИА REGNUM напоминает, днем 17 августа на улице Соловьиная в поселке Победа загорелся частный деревянный дом. К ликвидации пожара привлекали 26 человек и 8 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 450 кв. метров. Погибла женщина 1952 года рождения.

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