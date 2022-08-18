Москва, , 15:45 — REGNUM Центральный банк России посоветовал гражданам, как поступать со сбережениями в долларах. Рекомендации опубликованы 18 августа в Telegram-канале «Финансовая культура» (информационно-просветительский ресурс, созданный ЦБ).

Доллары 401(K) 2012

В рекомендациях говорится, если для гражданина важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции Запада и быть заблокированы.

Регулятор подчеркнул, что после введения западных санкций средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений.

«Если по каким-то причинам необходимо держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции, то стоит изучить возможность открытия счёта за рубежом», — пояснили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России намерен ввести дополнительные меры по сокращению банковских операций в долларах и евро.

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