Кишинёв, 18 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Правящая партия в Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) вместо того, чтобы поддерживать местное производство, проводит «политику по уничтожению местных производителей». Об этом 18 августа заявил журналистам экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он отметил, что местное производство даёт налоги в бюджет, а также создаёт рабочие места. Но, по мнению Додона, «выходцы из Гарварда» во власти страны делают только хуже для предприятий.

«Закрывают, уничтожают всё производство. Они умеют открывать только уголовные дела», — сказал бывший президент.

Напомним, ранее в Молдавии об угрозе банкротства сообщили на заводе Floarea Soarelui по производству растительного масла и на заводе по производству кирпичей «Макон». Там заявили, что не смогут продержаться без государственной поддержки. Министр экономики Серджиу Гайбу по этому поводу сказал, что причина в неэффективности на заводах — советское оборудование, которое там до сих пор используют. Он рекомендовал заменить его.