Ялта, Крым, , 15:44 — REGNUM Сильный ливень прошёл в Ялте 18 августа, в результате подтопленными оказались несколько улиц. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Набережная Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Так, на видео, которые публикуют пользователи, видно, что под воду ушла проезжая часть, машины двигаются очень медленно. По сообщениям очевидцев, на улицах работают коммунальные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение о непогоде на полуострове на 18 и 19 августа — прогнозировались сильные дожди, грозы, усиление ветра.