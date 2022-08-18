Москва, , 15:44 — REGNUM Инициативы ряда стран Европейского союза об ограничении выдачи визы гражданам России, которые могут быть приняты этим сообществом, не будут оставлены Москвой без ответа. Об этом 18 августа заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю — эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — сказал он.

Также Нечаев уточнил, что об ответе российской стороны на эти действия станет известно в скором времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что на фоне ситуации с литовским «Шяуляй банком» российское министерство иностранных дел «акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер» по разрешению искусственно создаваемых проблем с транзитом в Калининград.