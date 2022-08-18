Москва, , 15:43 — REGNUM Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предпринимает меры, чтобы вызванный лесными пожарами в Рязанской области смог не попал в городской метрополитен. Об этом 18 августа сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы не даём запаху смога и гари попасть в метро», — отметил дептранс столицы.

В сообщении указано, что сотрудники лаборатории микроклимата мониторят качество воздуха на станциях в усиленном режиме. При первых признаках попадания запаха гари или смога корректируется режим работы вентиляционных шахт.

«Почти во всех новых вагонах есть специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха — он чище, чем на поверхности», — сообщили в ТГ-канале департамента.

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