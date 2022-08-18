Москва, 18 августа 2022, 15:43 — REGNUM Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предпринимает меры, чтобы вызванный лесными пожарами в Рязанской области смог не попал в городской метрополитен. Об этом 18 августа сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
«Мы не даём запаху смога и гари попасть в метро», — отметил дептранс столицы.
В сообщении указано, что сотрудники лаборатории микроклимата мониторят качество воздуха на станциях в усиленном режиме. При первых признаках попадания запаха гари или смога корректируется режим работы вентиляционных шахт.
«Почти во всех новых вагонах есть специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха — он чище, чем на поверхности», — сообщили в ТГ-канале департамента.
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