Москва, , 15:42 — REGNUM Российская сторона ожидает приезда экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 18 августа сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе брифинга Нечаев рассказал журналистам о том, что российская сторона ожидает поездки на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ. По словам замглавы департамента, гости на месте смогут убедиться в преступности киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России рассказало о готовящейся провокации на ЗАЭС.