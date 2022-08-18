Москва, , 15:40 — REGNUM Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о проведении в ближайшее время дополнительного заседания Совета Госдумы будет обсуждено с руководителями думских фракций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Зюганов предложил созвать Совет Госдумы для выработки дополнительных мер по успешному завершению операции на Украине.

По словам Володина, он согласен с Зюгановым, что консолидация общества в поддержке специальной военной операции на Украине имеет решающее значение. Спикер Госдумы пояснил, что в Донецкой и Луганской народных республиках работают представители всех фракций палаты парламента.

«Они ведут приём граждан, оказывают на месте помощь людям. Профильные комитеты Госдумы вместе с коллегами из парламентов ЛНР и ДНР готовят предложения по гармонизации законодательства и формированию общего правого пространства. До конца недели обсудим с руководителями фракций предложение Геннадия Андреевича о дополнительном заседании Совета Государственной Думы и в понедельник определимся», — сказал Володин журналистам.

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