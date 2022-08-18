Запорожье, Украина, 18 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской АЭС неприемлемо, это сделает станцию более уязвимой. Об этом 18 августа завил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ещё более уязвимой», — заявил он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что запугивание жителей освобожденных территорий региона и стран Европы ядерной угрозой прекратится после поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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