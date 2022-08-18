Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Жители Северо-Запада России иронизируют над запретом Эстонии на пересечение границы для граждан РФ по выданным эстонскими же властями шенгенским визам. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей отнеслись к неуклюжим и незаконным действиям Таллина по сооружению нового «железного занавеса».

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«И забор пусть построят… повыше, чтобы обратно прыгать было веселее», — с сарказмом предложила Лена Н., напомнив о ситуации между Мексикой и США.

Решение Эстонии об ограничении на пересечении границы для жителей России по шенгенским визам, выданным этим государством Прибалтики, вступило в силу 18 августа 2022 года. Однако негодования, гнева или всеобщей грусти у российских пользователей эти действия не вызвали, напротив, люди отметили, что, в отличие от эстонцев, граждане России фактически ничего не теряют.

«Ну да… Давайте и мы перестанем пускать эстонцев к нам за дешёвым бухлом и сигаретами. А заодно и за дешёвым бензином. Кто от этого будет в минусе?!», — написала Людмила М.

Многие другие пользователи также предлагают ввести ответные меры и запретить въезд в Россию для граждан Эстонии. По их мнению, такие ограничения не должны иметь односторонний порядок.

«Ну все… Теперь нам хана… Пропадем без эстонии… Что там у них было? Чего нас лишили-то? Подскажите, что я потерял?» — задается риторическими вопросами Михаил Т.

В своих комментариях пользователи отмечают, что в России полно мест, которые гораздо интереснее маленькой и скучной прибалтийской страны. А некоторые подчеркивают, что отечественные шпроты намного вкуснее, чем эстонские.

«Зачем рваться в закрытую дверь, где чувство собственного достоинства? Мы же не ходим в гости, где нас не ждут, и не ломимся в закрытую дверь… Но и к себе в дом не пустим», — провела аналогию Роза М.

Один из пользователей назвал эстонцев «придворными шутами», имея в виду их подобострастие перед Вашингтоном и Брюсселем. Алексей Ф. написал, что на решение Таллина всем всё равно. Ведь запрет не ограничит полностью поездки в Эстонию. Попасть в Прибалтику, при большом желании, можно из другой страны Евросоюза. Еще один пользователь сравнил Эстонию с Моськой из басни Крылова, напомнив, что эта страна меньше, чем соседняя Ленинградская область России.

«Не эстонские хуторяне с красной шапочкой во главе, а мы должны были перестать выдавать визы эстонцам. Тем более, мы должны были ещё в 2007 году перестать ездить в государство, в котором солдат, воевавших с фашизмом, называют оккупантами, мародёрами и насильниками», — считает Максим Р. Он добавил, что поездки в страны, которые помогают Украине, должны расцениваться как спонсорство «террористического режима Зеленского».

В комментариях также поднимали вопрос юридической и финансовой ответственности Таллина за запрет въезда по уже выданным визам, на оформление которых требуется немало времени и денег.

«Можно людям массово на них в суд подать. Которые потратили деньги для получения виз», — предложил Александр Ч.

Между тем у некоторых жителей России в Эстонии, особенно в её северо-восточной части, живут родственники и знакомые. Так, Анна Ч. отметила, что ждала окончания действия пандемийных ограничений, чтобы увидеться с подругой, однако антироссийская политика эстонских властей внесла коррективы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония вновь ограничила пересечение границы со стороны Ленобласти