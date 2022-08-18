Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM В июле в Приволжском федеральном округе просроченные долги по зарплате снизились. Рост зарплатных долгов произошёл в трёх регионах. Наибольшая задолженность образовалась в Саратовской области, где также за месяц отмечено наибольшее увеличение долгов. Нет долгов по зарплате в четырёх регионах округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 августа в Приволжском федеральном округе просроченная задолженность по заработной плате составила 37,5 млн рублей, что на 16,3% меньше, чем было на 1 июля.

Самая большая задолженность по зарплате зарегистрирована в Саратовской области, где работникам задолжали 13,8 млн рублей. Также значительный размер зарплатных долгов сложился в Пензенской области (9,3 млн рублей) и Марий Эл (6,6 млн рублей). Далее по объёму задолженности идут Чувашия (3,1 млн рублей), Оренбургская область (1,8 млн рублей), Кировская область (1 млн рублей), Удмуртия (0,9 млн рублей), Нижегородская область (0,5 млн рублей), Башкирия (0,4 млн рублей) и Мордовия (0,2 млн рублей).

В четырёх регионах Поволжья нет задолженности по зарплате: Татарии, Прикамье, Ульяновской и Самарской областях.

Долги по зарплате за месяц выросли в трёх регионах: Саратовской области (+11,6%), Удмуртии (+12,4%) и Пензенской области (+0,3%). Наибольшее снижение задолженности по заработной плате произошло в Башкирии (-58,3%).

Не изменился размер зарплатных долгов в Нижегородской области и Оренбуржье.