Пекин, 18 августа 2022, 18:07 — REGNUM После того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, стратегическая обстановка безопасности, с которой столкнулась Россия в Арктике, претерпела серьезные изменения. Военная подготовка России в Арктике в настоящее время имеет большое значение для противодействия новому витку расширения НАТО. Об этом сообщил военный обозреватель Инь Чжо китайскому информационному агентству Netease.

Российские солдаты. Арктика
Российские солдаты. Арктика
Mil.ru

«В Арктике Россия сталкивается с угрозами со стороны стран НАТО, таких, как Соединённые Штаты и Канада. В этом году, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, условия безопасности, с которыми сталкивается Россия в Арктике, претерпели серьезные изменения», — отметил Инь Чжо.

По его словам, Мурманск как основное место дислокации Северного флота находится под прямой угрозой. Норвегия вместе с Финляндией и Швецией стремятся досадить России в Арктике. Именно поэтому Россия усилила свою военную подготовку в арктическом регионе с намерением переломить неблагоприятную ситуацию.

Он считает, что военные учения России, сосредоточенные на защите островов, отработке навыков по противовоздушной и противоракетной обороне, проводятся с целью усиления стратегической глубины и противодействия потенциальным ракетным угрозам.

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«Россия укрепляет свою военную мощь в Арктике и постепенно переходит от оборонительного типа к наступательному», — предполагает военный обозреватель.

Отметим, что министры иностранных дел Финляндии и Швеции 5 июля подписали официальные протоколы о вступлении в НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа о том, что подходы к обороне России потребуется пересмотреть из-за расширения НАТО за счёт Финляндии и Швеции и возможного размещения в этих странах ударного оружия.

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