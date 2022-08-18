Пекин, , 18:07 — REGNUM После того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, стратегическая обстановка безопасности, с которой столкнулась Россия в Арктике, претерпела серьезные изменения. Военная подготовка России в Арктике в настоящее время имеет большое значение для противодействия новому витку расширения НАТО. Об этом сообщил военный обозреватель Инь Чжо китайскому информационному агентству Netease.

Российские солдаты. Арктика Mil.ru

«В Арктике Россия сталкивается с угрозами со стороны стран НАТО, таких, как Соединённые Штаты и Канада. В этом году, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, условия безопасности, с которыми сталкивается Россия в Арктике, претерпели серьезные изменения», — отметил Инь Чжо.

По его словам, Мурманск как основное место дислокации Северного флота находится под прямой угрозой. Норвегия вместе с Финляндией и Швецией стремятся досадить России в Арктике. Именно поэтому Россия усилила свою военную подготовку в арктическом регионе с намерением переломить неблагоприятную ситуацию.

Он считает, что военные учения России, сосредоточенные на защите островов, отработке навыков по противовоздушной и противоракетной обороне, проводятся с целью усиления стратегической глубины и противодействия потенциальным ракетным угрозам.

Читайте также: Северный флот проведёт учения по защите арктических островов

«Россия укрепляет свою военную мощь в Арктике и постепенно переходит от оборонительного типа к наступательному», — предполагает военный обозреватель.

Отметим, что министры иностранных дел Финляндии и Швеции 5 июля подписали официальные протоколы о вступлении в НАТО.

Читайте также: Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа о том, что подходы к обороне России потребуется пересмотреть из-за расширения НАТО за счёт Финляндии и Швеции и возможного размещения в этих странах ударного оружия.

Читайте также: Шойгу: расширение НАТО потребует иного подхода к обороне России