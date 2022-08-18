Владимир, 18 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области зафиксировано три вспышки африканской чумы свиней в Александровском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

Кабан

Падёж свиней был установлен в личном подсобном хозяйстве в деревне Копылиха. Трупы диких кабанов находили около деревни Мякишево. В Александровском районе установлен эпизоотический очаг. Областной департамент ветеринарии утвердил план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации эпизоотического очага АЧС.

Предположительно, причиной возникновения очага АЧС стал контакт с дикими животными. Риск возникновения новых вспышек АЧС на территории региона высок, в том числе по причине превышения плотности проживания кабанов — более 0,25 особи на тысячу гектаров. Повышенная плотность обитания кабанов зарегистрирована в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Муромском, Петушинском, Селивановском и Юрьев-Польском районах.