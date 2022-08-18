Москва, , 15:35 — REGNUM Новая подводная лодка «Арктур» может продолжить развитие технологий судов данного типа, что важно для подтверждения ведущей роли России в их разработке в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Подводная лодка skeeze

«Для создания новой подводной лодки потребуются новые материалы и оборудование, что обеспечит загрузку предприятий страны, позволит сохранить и развить компетенции их работников.

Не исключено, что, помимо решения военных задач, новое судно может использоваться в гражданских целях, что ускорит добычу полезных ископаемых на шельфе, в том числе в Арктике.

Также новое судно может использоваться в научных целях, что позволит глубже изучить флору и фауну Мирового океана.

Создание и серийное производство новой подводной лодки даст возможность кораблестроителям продолжать свою деятельность, также этому будет способствовать создание различной техники и оборудования для судна, что особенно актуально в свете импортозамещения.

Для реализации данного проекта важно ритмичное финансирование, причём не исключено, что для этого могут использовать не только бюджетные средства, но и частные инвестиции.

Не исключено, что новая подводная лодка будет иметь неплохой экспортный потенциал, что позволит увеличить поступления в бюджеты от реализации сложной продукции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предупредить Запад решила Россия, продемонстрировав на «Армии-2022» макет своей новой подводной лодки «Арктур».

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