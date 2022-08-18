Москва, , 15:35 — REGNUM Обсуждение возможной договорённости о прекращении огня между Россией и Украиной не зависит от обсуждения и экспертных мнений на Украине и в России. Об этом сообщил российский политолог Фёдор Крашенинников в личном телеграм-канале.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, решение о перемирии или прекращении огня на Украине могут принимать только высшие военные или политические руководители.

«Поэтому совершенно не важно, что говорят и пишут украинские, а тем более российские или эмигрантские аналитики. Важно, какие настроения там и что говорят [президенту Украины Владимиру] Зеленскому лидеры ЕС, Британии и США в личных беседах. Поэтому не надо очаровываться, чтоб потом не разочароваться», — написал политолог, комментируя трёхстороннюю встречу во Львове и реакцию на неё.