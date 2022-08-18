Москва, , 15:34 — REGNUM Ситуация со смогом, который появился в Москве по причине лесных пожаров в Рязанской области в течение ближайших двух дней существенно не изменится. Об этом 18 августа АГН «Москва» сообщил заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.

Москва Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

По словам эксперта, уже четвертую ночь в Москве фиксируется рост концентраций загрязняющих веществ, характерные для продуктов горения природных пожаров. Однако концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых показателей. При этом рост концентрации загрязняющих веществ фиксируется преимущественно ночью, а днем разогретый воздух поднимается выше, и жители уже не чувствуют запаха гари.

«За все это время превышения установленных нормативов автоматические станции контроля загрязнения атмосферы не зафиксировали. Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над центральным регионом РФ антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался», — сказал Никитич.

Как сообщало ИА REGNUM, из Москвы во Владимирскую область отправились спасатели и техника для тушения пожаров.

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