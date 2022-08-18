Москва, 18 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Ситуация со смогом, который появился в Москве по причине лесных пожаров в Рязанской области в течение ближайших двух дней существенно не изменится. Об этом 18 августа АГН «Москва» сообщил заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Москва

По словам эксперта, уже четвертую ночь в Москве фиксируется рост концентраций загрязняющих веществ, характерные для продуктов горения природных пожаров. Однако концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых показателей. При этом рост концентрации загрязняющих веществ фиксируется преимущественно ночью, а днем разогретый воздух поднимается выше, и жители уже не чувствуют запаха гари.

«За все это время превышения установленных нормативов автоматические станции контроля загрязнения атмосферы не зафиксировали. Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над центральным регионом РФ антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался», — сказал Никитич.

Как сообщало ИА REGNUM, из Москвы во Владимирскую область отправились спасатели и техника для тушения пожаров.