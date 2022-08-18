Москва, 18 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Казахстан, вероятнее всего, прекратит поставки природного газа в Китай, что станет положительным фактором для России. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасностиИгорь Юшков, передаёт «Нефть и капитал».

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«Мы пытаемся подписать соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» — чем меньше конкурентов у нас будет, тем лучше», — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас Казахстан сталкивается с проблемами реализации своего газа — экспорт казахстанского «голубого топлива» ориентирован на Китай, который является «жёстким переговорщиком, который требует низких цен на энергоносители».

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Юшков отметил, что для российского «Газпрома» Казахстан — это хороший рынок сбыта, для покрытия потребностей которого у России вполне хватает ресурсной базы. Эксперт считает, что если Казахстан продолжит реформировать свою энергетику, переориентируя предприятия с угля на природный газ, то экспорт «голубого топлива» в эту страну будет становиться всё более выгодным для России.

«Если страна будет брать в районе 10 млрд кубов, то можно ее запитать от месторождений Западной Сибири, которые сейчас недозагружены. Вопрос в том, какие объемы Казахстан законтрактует», — подытожил он.

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ИА REGNUM напоминает, ещё в начале лета глава национальной газовой компании «QazaqGaz» Санжар Жаркешовзаявил о том, что потребление газа в Казахстане постоянно растёт, а потому добываемых объёмов скоро может не хватить даже для покрытия внутренних потребностей уже в 2024 году. При этом он отметил, что поскольку через два года дефицит газа достигнет 1,7 млрд кубометров, то с 2023 года Казахстан будет вынужден прекратить пост