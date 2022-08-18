Тамбов, 18 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Меру пресечения бывшему спортивному директору футбольного клуба «Тамбов» Павлу Худякову изменил Ленинский районный суд Тамбова. Об этом 18 августа сообщает ТАСС.

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Отмечается, что находившийся под стражей Худяков переведён под домашний арест, его освободили в зале суда.

В июле срок содержания Худякова под стражей был продлён до 26 августа.

Напомним, Худяков обвиняется в мошенничестве, он был задержан в ноябре 2021 года. С 2013 года он занимал должность спортивного директора «Тамбова».