Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Ярославской области проект нового порядка выборов главы Переславля-Залесского отправлен на доработку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

18 августа в городской думе Переславля-Залесского состоялась комиссия по рассмотрению проекта, внесённого депутатами фракции «Единая Россия». Одно из новшеств — тестирование кандидатов, на основании которого кандидат может быть не допущен к выборам. Однако против проекта выступила прокуратура.

«В ходе экспертизы отдельных норм проекта установлено, что он содержит коррупциогенные факторы, подлежащие исключению», — сообщил председатель Переславль-Залесской городской Думы Сергей Корниенко.

Речь идет о пунктах про полномочия корпусной комиссии и про тестирование как часть конкурсного отбора. Прокуратура отметила, что в документе не прописаны содержание тестов и порядок разработки тестовых заданий. Иначе говоря, отсутствие чётких критериев даёт возможность для коррупции.

По итогам комиссии было принято решение отправить проект на доработку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты не смогли избрать главу городского округа, никто из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов. Сейчас Переславлем руководит ио главы — бывший депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.