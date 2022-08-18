Рязань, 18 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сухая гроза могла стать причиной крупных лесных пожаров в Рязанской области, об этом заявили 18 августа в правительстве региона.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

Явление возникает при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

«Дождь не успевает достичь земли, испаряясь в атмосфере, молнии часто становятся причиной пожаров, а сильный ветер раздувает их», — ссылается на данные регионального правительства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары бушуют на территории нескольких муниципальных районов, все медицинские учреждения региона мобилизованы.