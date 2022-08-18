Симферополь, 18 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Два десятка незаконно возведённых объектов планируют дополнительно снести в Симферополе, сообщили 18 августа в пресс-службе администрации крымской столицы по итогам заседания комиссии по демонтажу (сносу) объектов, расположенных на территории городского округа без правовых оснований.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

«Мы с коллегами рассмотрели материалы по самовольно возведённым объектам, которые размещаются в нашем городе без правовых разрешений и согласований. К ним относятся постройки, навесы, металлические гаражи, ограждения, торговые павильоны», — отметила первый замглавы администрации Олеся Силантьева.

По итогам заседания, членами коллегиального органа принято решение о сносе двух капитальных и 18 нестационарных объектов.

Отметим, что 16 августа в Симферополе приступили к демонтажу самого крупного в городе самостроя — здания на улице Желябова, 23. Ранее в мэрии сообщили, что за период с 2016 по 2022 год администрацией Симферополя принято 377 постановлений о демонтаже незаконных объектов капитального строительства.