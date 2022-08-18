Молдавия, 18 августа 2022, 15:32 — REGNUM Уровень преступности в Молдавии в последнее время растёт, но в МВД это пытаются скрыть. С таким заявлением 18 августа перед журналистами выступил экс-президент республики Игорь Додон.
«Руководство МВД скрывает реальную информацию об убийствах, самоубийствах и так далее. Из-за творящегося в системе хаоса многие полицейские вынуждены увольняться», — сказал Додон.
Он обвинил руководителей правоохранительных органов в бездействии. Кроме того, в стране растёт уровень бедности и возможен голод, что только ухудшит ситуацию.
«Увольте своих родственников и верните в систему профессионалов, иначе в Молдову вернутся 90-е годы», — заявил экс-президент.
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