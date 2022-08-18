Молдавия, 18 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Уровень преступности в Молдавии в последнее время растёт, но в МВД это пытаются скрыть. С таким заявлением 18 августа перед журналистами выступил экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Руководство МВД скрывает реальную информацию об убийствах, самоубийствах и так далее. Из-за творящегося в системе хаоса многие полицейские вынуждены увольняться», — сказал Додон.

Он обвинил руководителей правоохранительных органов в бездействии. Кроме того, в стране растёт уровень бедности и возможен голод, что только ухудшит ситуацию.

«Увольте своих родственников и верните в систему профессионалов, иначе в Молдову вернутся 90-е годы», — заявил экс-президент.