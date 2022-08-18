Пенза, 18 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Старт посевных работ озимых сельскохозяйственных культур дан в Пензенской области. Об этом 18 августа сообщает региональный минсельхоз.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

К посеву озимых приступили в четырех районах Пензенской области. На сегодняшний день озимую рожь посеяли на площади 946 гектаров.

Всего озимыми сельхозкультурами засеют в 2022 году 383 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, аграриями Пензенской области убрано 57% посевных площадей зерновых культур, с полей собрано 2 млн тонн нового урожая. Во время уборки стараются снизить потери урожая и не допустить осыпания зерна.

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