Токио, , 15:30 — REGNUM Аниме Cyberpunk: Edgerunners от американской компании Netflix выйдет 13 сентября 2022 года. Информация об этом стала доступна авторизованным пользователям на сайте Netflix

Cyberpunk 2077 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее уже было известно, что аниме выйдет в сентябре, но точной даты выхода студия не объявляла. Также компания уже раскрыла количество эпизодов адаптации и показала трейлер, представляющий всех героев.

Напомним, что аниме Cyberpunk: Edgerunners является спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project RED. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 68 баллов из 100.

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