Токио, 18 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Аниме Cyberpunk: Edgerunners от американской компании Netflix выйдет 13 сентября 2022 года. Информация об этом стала доступна авторизованным пользователям на сайте Netflix

Иван Шилов ИА REGNUM Cyberpunk 2077

Ранее уже было известно, что аниме выйдет в сентябре, но точной даты выхода студия не объявляла. Также компания уже раскрыла количество эпизодов адаптации и показала трейлер, представляющий всех героев.

Напомним, что аниме Cyberpunk: Edgerunners является спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project RED. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 68 баллов из 100.