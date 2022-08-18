Уфа, , 15:32 — REGNUM Свыше 509 тысяч детей начнут обучение 1 сентября в школах Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Новая школа в Пскове готова к 1 сентября Pskov.ru

Данный вопрос был рассмотрен в Уфе на совещании под председательством главного федерального инспектора по Башкирии Алексея Касьянова.

Сообщается, что 19 августа завершается процесс оценки готовности школ, которых в республике насчитывается 1295, в том числе 63 образовательные организации стали участниками президентской программы капитального ремонта. Их планируют открыть к 1 сентября.

«Акцентирую внимание ответственных органов исполнительной власти на реальном исполнении указанных сроков сдачи. 1 сентября учебные заведения должны начать работу и принять детей», — приводит пресс-служба слова главного федерального инспектора.

На совещании был рассмотрен вопрос организации горячего питания в школах.

По словам главного федерального инспектора, в прошлом году в приемную президента в Уфе поступало «достаточное количество обращений по данному вопросу».

Сообщается, что представители регионального Роспотребнадзора на совещании заявили, что по итогам проведенных проверок горячее питание в школах в целом соответствует стандартам и нормам. За минувший год фиксируется уменьшение нарушений, по большей части благодаря родительскому контролю, пояснили в пресс-службе.