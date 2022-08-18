Минск, , 15:29 — REGNUM В белорусских школах с 1 сентября станет обязательным размещение государственной символики и исполнение гимна на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Об этом 18 августа сообщила начальник управления по делам молодежи министерства образования республики Татьяна Симановская.

«Министром образования Андреем Иванцом подписан приказ о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся. В связи с этим 1 сентября обязательными атрибутами всех торжественных мероприятий в школах, посвященных Дню знаний, будут государственные символы и исполнение гимна», — цитирует ее БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил председателю государственной корпорации «ВЭБ. РФ» Игорю Шувалову найти средства для оснащения белорусских школ российскими инженерными классами.

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