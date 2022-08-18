Москва, 18 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий запретить уничтожение продуктов, уже внесен в Госдуму и ждет поддержки депутатов, отметил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM, крупные торговые сети планируют продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений.

По словам Нилова, ЛДПР неоднократно предлагала не уничтожать, в том числе, и конфискованные товары, ввезённые с нарушением таможенного законодательства или без необходимых документов, и после проведения необходимой экспертизы на безопасность использовать их для государственных или муниципальных нужд.

«Да и те же корма для животных — если продукция качественная, безопасная, а всё нарушение сводится лишь к неправильному оформлению сопроводительной документации, нелепо и странно уничтожать при таком количестве приютов для животных, существующих во многом за счёт волонтеров-зоозащитников. Такой законопроект внесён фракцией ЛДПР в Госдуму, ждём его поддержки коллегами-депутатами», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

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