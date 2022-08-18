Москва, 18 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В первой половине 2023 года российский рынок труда будет постепенно восстанавливаться, а его равновесное состояние будет достигнуто ко второму полугодию 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Бен Шан. Безработица

«Льготный» летний период на рынке труда заканчивается. Работники, уволившиеся летом по соглашению сторон или по собственному желанию из-за оптимизации, с сентября начинают возвращаться на рынок труда, — сказал Сафонов. — Кроме того, закрытие предприятий, которые оказались в кризисной ситуации, растягивается на длительный период времени, а основные увольнения приходятся на период 5-7 месяцев с момента принятия решения о закрытии. Таким образом, выход на открытый рынок труда будет усиливаться осенью и зимой».

По его словам, в первой половине 2023 года рынок труда будет постепенно восстанавливаться и достигнет равновесного состояния ко второму полугодию 2023 года.

«Весь этот период предстоит осуществлять структурную перестройку. Во-первых, из-за сокращения поставок комплектующих необходимо наращивать внутреннее производство, а для рынка труда это означает спрос на рабочие специальности высокой квалификации. А вот спрос на работников сферы обслуживания будет стагнировать. Безусловно, поиск работы будет занимать более длительный период времени, — сказал Сафонов. — Можно предположить, что в этот период мы увидим низкий темп роста оплаты труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал, избежит ли РФ ситуации обвального падения занятости.