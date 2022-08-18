Москва, , 15:27 — REGNUM ГПБУ «Мосэкомониторинг» не зафиксировало превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в московском воздухе. Об этом 18 августа сообщается на сайте учреждения.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Отмечается, что смог от природных пожаров на данный момент не привел к повышению концентрации вредных веществ в воздухе столицы выше допустимых значений.

«Сегодня в Москве по состоянию на 12:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений», — сказано в сообщении.

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