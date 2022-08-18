Москва, 18 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. ГПБУ «Мосэкомониторинг» не зафиксировало превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в московском воздухе. Об этом 18 августа сообщается на сайте учреждения.

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Отмечается, что смог от природных пожаров на данный момент не привел к повышению концентрации вредных веществ в воздухе столицы выше допустимых значений.

«Сегодня в Москве по состоянию на 12:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений», — сказано в сообщении.