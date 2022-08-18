Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Инди-разработчик Novaquark выпустит игру Dual Universe 27 сентября 2022 года на PC. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Космос myersalex216

По словам разработчика, игроки смогут вместе изучать различные планеты, собирать управляемую технику и космические станции. Напомним, что последние два года проект находился в стадии бета-тестирования.

Dual Universe — это многопользовательская ролевая игра в жанре научной фантастики, которую разработчик впервые анонсировал восемь лет назад. Игроку предстоит отправится в космос, чтобы создать там свою империю.

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