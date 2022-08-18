Париж, , 15:27 — REGNUM Франция выражает солидарность с Арменией в первый день национального траура, установленный после взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре в Ереване, сообщает МИД Франции.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Страна приветствует самоотверженность спасателей, которые продолжают поиски пропавших без вести», — говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, в торговом центре Еревана произошел взрыв. В результате число пострадавших достигло 57 человек, еще два человека погибли.