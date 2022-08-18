Москва, 18 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В первую очередь в переработке продуктов с просроченным сроком годности могут быть заинтересованы производители кормов для животных, а также компании производящие удобрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Еще летом 2021 года один из крупных ретейлеров запустил проект по экологическому аудиту отходов, которые копятся в контейнерах магазинов с целью сбора данных. Теперь ретейлер в поиске контрагентов с кем новую инициативу можно будет опробовать и отладить механизм работы.

На основе итогов, позже после пробы проекта будет принято решение о его развитии или нет. В планах компании снизить таким способом вдвое объем отходов к 2025 году.

Идея абсолютно здравая и не понятно почему только сейчас приступили к ее реализации и то по инициативе бизнеса. Проблема просроченных продуктов питания давно лежала на поверхности.

Во-первых, данный подход позволит компании сократить свои расходы, связанные с транспортировкой и утилизацией просроченных продуктов.

Во-вторых, торговая сеть сможет денежные средства от будущих партнеров за поставку и продажу сырья для переработки.

Также если данная практика станет массовой, то позволит частично решить проблему мусорных полигонов и утилизации продуктов питания. Меньше мусора — меньше свалок. Ведь одна из современных серьезных проблем — это объем мусора, который мы генерируем.

Так на территории России по данным Счетной палаты РФ, свалки занимают 4 млн га. Это, например, сопоставимо с площадью некоторых стран, например, Швейцарии (4,12 млн га)», — пояснил эксперт.

Хочется верить, что инициатива переработки просроченных продуктов будет реализована и прицепом подтянет за собой другие практики. В частности, изъятие и уничтожение запрещённых санкционных продуктов питания.

Вместо этого их, например, можно передавать в пользу государства, а потом в различные социальные учреждения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские магазины намерены реализовывать просроченные продукты питания, таким образом сократив объем пищевых отходов. Вместо того, чтобы просроченные продукты вывозить на мусорные полигоны для утилизации, их планируют передавать на переработку.

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