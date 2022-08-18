Москва, 18 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Спартаком» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Кирилл Слепец, Вячеслав Грецкий, Артём Антипов и Иван Николишин.

У «Спартака» отличились форварды Александр Хохлачёв, Артём Демков и защитник Данила Квартальнов.

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