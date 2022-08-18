Молдавия, , 15:24 — REGNUM Партия социалистов Молдавии, когда была правящей, добилась открытия российского рынка для молдавских овощей и фруктов, а также отмены таможенных пошлин на них, а действующая власть всё испортила. Об этом заявил 18 августа журналистам экс-президент Молдавии, почетный председатель партии Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал введение с 15 августа Россельхознадзором временного запрета на ввоз в РФ молдавской аграрной продукции. Президент Молдавии Майя Санду увидела в этом политическую подоплёку.

«Не нужно искать виноватых в том, что Россия приостановила ввоз растительной продукции из Молдовы. Виновата в этом только действующая власть», — сказал Додон.

Экс-президент отметил, что молдавские фермеры ранее экспортировали в Россию 200 тыс. тонн яблок. Теперь их некуда будет девать, так как в Евросоюз столько продать не получится.

Додон подчеркнул, что есть переговорные площадки, на которых можно было бы уладить этот вопрос с Россией, но молдавские власти не используют ни одну из них.

«И то, что продукция просто сгниёт или замёрзнет в полях, исключительно ваша вина», — добавил экс-президент.

Стоит отметить, что до запрета Россельхознадзора в Россию поступало более 90% от общего экспорта яблок из Молдавии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Молдавии назвала послам их главные задачи, кроме евроинтеграции