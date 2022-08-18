Лондон, , 15:24 — REGNUM Британский разработчик Bonsai Collective анонсировал хоррор-шутер Luna Abyss. Заявление об этом компания сделала на своей странице в Twitter.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«В тюрьме на вершине Бездны вашим единственным компаньоном является Айлин, искусственный тюремный часовой, наблюдающий за каждым вашим движением. Нам не терпится увидеть, что игроки думают об этом загадочном мире», — пишет разработчик. По его словам, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox.

Игра Luna Abyss — это шутер от первого лица с элементами хоррора. Игроку предстоит побывать на Луне и сразиться с «различными чудовищами и оскверненными душами».

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