Лондон, 18 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Британский разработчик Bonsai Collective анонсировал хоррор-шутер Luna Abyss. Заявление об этом компания сделала на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«В тюрьме на вершине Бездны вашим единственным компаньоном является Айлин, искусственный тюремный часовой, наблюдающий за каждым вашим движением. Нам не терпится увидеть, что игроки думают об этом загадочном мире», — пишет разработчик. По его словам, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox.

Игра Luna Abyss — это шутер от первого лица с элементами хоррора. Игроку предстоит побывать на Луне и сразиться с «различными чудовищами и оскверненными душами».