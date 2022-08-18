Львов, Украина, 18 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. На Украине началась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 18 августа сообщает турецкий телеканал A Haber.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Переговоры глав двух государств проходят во Львове, куда Эрдоган прибыл 18 августа из Анкары. Встреча уже началась, уточняет телеканал.

Также ожидается прибытие во Львов генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.